Football : CR Belouizdad bat l’AS Otoho et prend la tête du CC CAF

Le CR Belouizdad a conclu la phase de groupes de la Coupe de la Confédération par une victoire 2-1 contre l’AS Otoho, lors de la sixième journée. Qualifiées d’avance, les deux équipes ne se disputaient que la première place du groupe : le Chabab a finalement pris ce rang avec netteté.

Les visiteurs algérois ont rapidement imposé leur rythme et se sont montrés dangereux dès l’entame. À la 14e minute, Belhocini a transformé la première occasion franche du CRB pour ouvrir le score. Les locaux ont poursuivi sur leur lancée et ont encore fait parler leur efficacité avant la mi-temps.

Juste avant la pause, El Melali a inscrit le deuxième but (41e), offrant à son équipe une avance méritée. Après le retour des vestiaires, l’AS Otoho est reparti à l’attaque et a réduit l’écart sur une réalisation de Bandiougou Diallo à la 68e minute, relançant temporairement l’espoir du côté congolais. Malgré cette réaction, la formation algérienne est restée solide défensivement et a su contrôler la fin de partie pour conserver son avantage.

