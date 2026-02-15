Benin Web TV
LIVE

Football – Coupe de la Confédération CAF : huit équipes qualifiées pour les quarts

La phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF 2025-2026 s’est achevée dimanche 15 février 2026. La sixième journée a mis un terme aux confrontations de groupes qui ont départagé les seize équipes engagées.

Le · MàJ le
Football
187vues
Football – Coupe de la Confédération CAF : huit équipes qualifiées pour les quarts
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

La phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF 2025-2026 s’est achevée dimanche 15 février 2026. La sixième journée a mis un terme aux confrontations de groupes qui ont départagé les seize équipes engagées.

À l’issue de ces rencontres, huit clubs ont obtenu leur billet pour les quarts de finale, après des matches disputés dans les quatre poules. La compétition a offert des affiches serrées et des qualifications acquises à différents moments de la phase de groupes.

Cinq formations — USM Alger, OC Safi, Wydad AC, CR Belouizdad et AS Otôho d’Oyo — avaient déjà sécurisé leur place avant cette dernière journée. Les trois autres tickets ont été validés dimanche : Maniema Union, Zamalek et Al Masry.

Publicité

Tirage et équipes qualifiées

Le tirage des quarts de finale se déroulera mardi 17 février au Caire (Égypte). Les huit clubs qualifiés sont : USM Alger, OC Safi, Wydad AC, Maniema Union, CR Belouizdad, AS Otôho d’Oyo, Zamalek et Al Masry.

Articles liés

Ligue 1 J18 : Zoman et Tchologo s’imposent, Stella Adjamé freinée par KorhogoSénégal – Ligue 1 J15 : Gorée et Rufisque confortent leurs places, Casa et Pikine freinésSérie A J22 : Naples et la Roma à égalité à la mi-tempsLDC CAF : incidents graves lors du match Al Ahly – AS FAR au Caire
Merci pour votre lecture — publicité