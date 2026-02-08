Football : compositions officielles Singida Black Stars – CR Belouizdad (Coupe de la CAF J5)

Match décisif en perspective pour le groupe C de la Coupe de la Confédération : lors de la cinquième journée de la phase de poules, Singida Black Stars accueille le CR Belouizdad. Cette confrontation pourrait redistribuer les cartes au classement et conditionner la suite de la compétition pour les deux équipes.

Match décisif en perspective pour le groupe C de la Coupe de la Confédération : lors de la cinquième journée de la phase de poules, Singida Black Stars accueille le CR Belouizdad. Cette confrontation pourrait redistribuer les cartes au classement et conditionner la suite de la compétition pour les deux équipes.

Avant le coup d’envoi, Belouizdad pointe à la deuxième place avec neuf points, ex æquo avec Otoho qui conserve l’avantage au nombre de buts. Singida Black Stars, de son côté, partage la troisième position avec Stellenbosch, chacun comptant quatre unités, ce qui laisse la porte ouverte à plusieurs scénarios pour la qualification.

Pour les Tanzaniens, l’impératif est de l’emporter devant leurs supporters afin de rester en lice. Les Algériens, eux, viseront un résultat favorable pour consolider leur rang et accentuer la pression sur Otoho. Les entraîneurs ont tranché et dévoilé leurs choix, laissant présager une opposition serrée tactiquement et physiquement.

Publicité

Alignements annoncés

Singida Black Stars (titulaire) : Obasogie, Issa, Chukwu, Zakaria, Hassan, Diomande, Aucho, Habibu, Jarjou, Gnadou, Rupia.

CR Belouizdad (titulaire) : Chaal, Belkhir, Boukhenchouche, Benayada, Keddad, Boukerchaoui, Khacef, Laouafi, Belhocini, Boussouar, Hammouda.