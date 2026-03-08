Football : ce que doit faire un numéro 9

L’attaquant égyptien Omar Marmoush s’est confié après avoir inscrit un doublé samedi soir face à Newcastle United, en match de FA Cup. Ses deux réalisations ont permis à City de prendre le dessus dans cette rencontre à élimination directe.

L’attaquant égyptien Omar Marmoush s’est confié après avoir inscrit un doublé samedi soir face à Newcastle United, en match de FA Cup. Ses deux réalisations ont permis à City de prendre le dessus dans cette rencontre à élimination directe.

Le premier but est intervenu dès la reprise, à la 47e minute, puis Marmoush a renouvelé l’effort à la 65e minute. Cette performance porte à sept le nombre de buts qu’il a inscrits contre Newcastle au cours des treize derniers mois.

Interrogé par les médias de City, le joueur a insisté sur sa mission principale : marquer. Il a expliqué que, pour un numéro 9, trouver le chemin des filets reste la priorité, et que les occasions faciles comptent tout autant. Concernant son deuxième but, il a raconté avoir profité d’une percée de Matheus, contrôlé le ballon et conclu.

Publicité

Un rôle de finisseur confirmé

En quelques semaines, Marmoush a une nouvelle fois montré son efficacité devant le but, confirmant son statut de point de fixation offensif pour son équipe. Ses commentaires traduisent une volonté claire de se consacrer aux tâches de l’avant-centre : convertir les opportunités fournies par ses coéquipiers et peser sur les défenses adverses.