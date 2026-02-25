Football : Blati Touré rejoint Al Ahli Tripoli

Après plusieurs saisons passées au Pyramids FC en Égypte, Blati Touré change d’horizon. Le milieu de terrain burkinabè, déjà international, s’apprête à poursuivre sa carrière dans un autre championnat nord-africain.

La prochaine étape pour Touré sera la Libye où il portera les couleurs d’Al Ahli Tripoli. Le club libyen a confirmé son arrivée, signant ainsi le renfort d’un joueur expérimenté au milieu du terrain.

L’officialisation est intervenue mardi soir via les comptes officiels du club, qui ont diffusé l’information et accueilli le nouveau joueur. Sur les réseaux, son nom a même été relayé sous la graphie « Platy Toure ».

Modalités et perspectives

Peu d’éléments ont été divulgués pour l’instant sur la nature exacte du contrat ou le montant éventuel du transfert. Al Ahli Tripoli mise toutefois sur l’expérience de l’ancien Pyramids FC pour renforcer son entrejeu et viser des résultats plus ambitieux.

Le Burkinabè devrait rapidement rejoindre le groupe pour les séances d’entraînement et les prochaines échéances du club, les supporters attendant désormais de le voir évoluer sous sa nouvelle tunique.