Football : Bakambu rend hommage à Paul-José Mpoku

L’annonce de la retraite sportive de Paul-José Mpoku a suscité de vives réactions au sein de l’équipe nationale congolaise. Parmi les messages reçus, celui de Cédric Bakambu a particulièrement retenu l’attention des supporters, tant par la chaleur des mots que par la portée de l’hommage.

L’annonce de la retraite sportive de Paul-José Mpoku a suscité de vives réactions au sein de l’équipe nationale congolaise. Parmi les messages reçus, celui de Cédric Bakambu a particulièrement retenu l’attention des supporters, tant par la chaleur des mots que par la portée de l’hommage.

Sur son compte Twitter, l’attaquant international a tenu à saluer publiquement le parcours de son ancien coéquipier, mettant en avant à la fois son professionnalisme et ses qualités humaines. Bakambu a décrit Mpoku comme un modèle de constance et d’engagement tout au long de sa carrière, rappelant l’impact de ses actions sur et en dehors des terrains.

Le message, publié le 6 mars 2026, se terminait par des souhaits sincères pour cette nouvelle étape de vie : profiter pleinement de la retraite et recevoir la reconnaissance due pour les années consacrées au football, accompagné d’un remerciement personnel.

Publicité

Un témoignage qui résonne auprès des fans

Ce type d’hommage, venu d’un joueur aussi en vue que Bakambu, a amplifié l’émotion parmi les supporters congolais. Beaucoup ont salué la relation d’amitié et de respect mutuel entre les deux hommes, voyant dans ce message la marque d’une carrière respectée et d’une personnalité appréciée au sein du groupe national.

La réaction du buteur international illustre également la manière dont les anciens coéquipiers choisissent désormais les réseaux sociaux pour exprimer leur gratitude et partager des moments de vie forte avec le public, transformant des adieux sportifs en témoignages porteurs de sens.