Football: Aziz Ki pourrait quitter son club pour la Tanzanie

Stéphane Aziz Ki, le milieu offensif burkinabè fraîchement engagé par Al Ittihad en Libye, envisagerait déjà de quitter son nouveau club. Selon des informations relayées par Africafoot, le joueur réfléchirait à un retour en Tanzanie seulement quelques mois après avoir posé ses valises en Libye.

Stéphane Aziz Ki, le milieu offensif burkinabè fraîchement engagé par Al Ittihad en Libye, envisagerait déjà de quitter son nouveau club. Selon des informations relayées par Africafoot, le joueur réfléchirait à un retour en Tanzanie seulement quelques mois après avoir posé ses valises en Libye.

Ce possible départ serait motivé par des considérations familiales : l’épouse d’Aziz Ki est tanzanienne et souhaiterait regagner son pays natal, une demande qui pèserait lourd dans la balance des décisions personnelles du footballeur. Le nom du Young Africans SC revient comme destination privilégiée, le club tanzanien où il s’était illustré par le passé.

Pourtant, franchir ce cap ne sera pas simple. Il faudra d’abord trouver un terrain d’entente avec les dirigeants du Young Africans SC, puis convaincre Al Ittihad — qui avait déboursé environ 340 000 euros pour recruter Aziz Ki en provenance du Wydad AC — de laisser filer leur recrue.

Publicité

Modalités et calendrier possibles

La transaction demandera donc des négociations serrées entre les trois parties : le joueur et sa famille, le club libyen et l’éventuel repreneur tanzanien. Al Ittihad, qui a assumé un investissement financier non négligeable pour s’attacher ses services, n’est pas forcément disposé à accepter un départ immédiat sans compensation satisfaisante.

Un départ avant la fin de la saison paraît peu probable, à moins qu’un accord financier et contractuel soit trouvé rapidement. Le mercato estival reste pour l’heure la fenêtre la plus réaliste pour envisager une opération, sous réserve que les discussions aboutissent et que les intérêts de toutes les parties soient pris en compte.