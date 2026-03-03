Football : Al-Ittihad règle ses dettes envers le Wydad

Le club libyen Al-Ittihad a annoncé avoir réglé définitivement ses dettes envers le Wydad Athletic Club, mettant un terme à un dossier financier qui pesait entre les deux formations.

Le club libyen Al-Ittihad a annoncé avoir réglé définitivement ses dettes envers le Wydad Athletic Club, mettant un terme à un dossier financier qui pesait entre les deux formations.

Le montant versé s’élève à 1,4 million de dollars au total. Cette somme couvre séparément les indemnités liées aux arrivées de Stephane Aziz Ki, évaluée à 800 000 dollars, et de Thembinkosi Lorch, pour un montant de 600 000 dollars.

Grâce à ce paiement, Al-Ittihad se trouve en conformité sur le plan administratif et renforce ses rapports avec le club marocain en vue des prochaines échéances.

Publicité

Conséquences pour les clubs