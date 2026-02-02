Football : Ademola Lookman transféré à l’Atlético Madrid

Ademola Lookman a concrétisé l’un des mouvements les plus scrutés du mercato d’hiver en s’engageant officiellement avec l’Atlético de Madrid. À 28 ans, l’ailier rejoint un club de premier plan sur la scène européenne, marquant ainsi une étape importante de sa carrière.

Ce transfert représente une montée en puissance logique pour un joueur qui a brillé ces derniers mois. L’Atlético, habitué des phases finales de la Ligue des champions et souvent placé parmi les principaux protagonistes de la Liga, offre un cadre plus prestigieux que celui de l’Atalanta, où Lookman a récemment évolué.

Pour un joueur distingué par le Ballon d’Or africain, cette opportunité ouvre la porte à des challenges de haut niveau et à la possibilité de conquérir des titres collectifs. Plusieurs grands noms africains ont consolidé leur héritage en rejoignant des clubs majeurs — Didier Drogba à Chelsea, Samuel Eto’o à Barcelone et l’Inter, ou encore Mohamed Salah, Sadio Mané et Riyad Mahrez dans des équipes championnes —, et Lookman entend suivre une trajectoire comparable.

Un environnement exigeant sous Simeone

Dirigé par Diego Simeone, l’effectif madrilène se distingue par une discipline tactique stricte, une mentalité combattive et une ambition permanente de victoire. Le technicien argentin exige rigueur défensive et solidarité collective, des paramètres qui demanderont à Lookman d’adapter certains aspects de son jeu.

Son profil, fait de vitesse, d’aisance sur les dribbles et d’un sens aigu du déséquilibre, peut parfaitement enrichir les options offensives de l’Atlético. Après des passages par Everton, le RB Leipzig et l’Atalanta, le Nigérian arrive dans un contexte où ses qualités devront s’exprimer au service d’un collectif déjà bien rodé, tout en répondant aux attentes élevées d’un club de l’élite européenne.