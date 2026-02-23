Football : Adam Ounas veut revenir chez les Fennecs et viser le Mondial 2026

Adam Ounas affiche clairement son souhait de retrouver la sélection algérienne. Absent des rangs depuis l’arrivée de Vladimir Petkovic à la tête des Fennecs, l’ailier tente aujourd’hui de se remettre en évidence au sein d’Al Shamal, espérant convaincre les décideurs nationaux en vue des échéances à venir, dont la Coupe du monde 2026.

Titulaire lors de la réception d’Al Gharafa, il a livré une prestation convaincante et a profité de la zone mixte pour rappeler sa détermination à redevenir une option pour la sélection.

Interrogé sur sa situation, Ounas a souligné qu’il se concentre sur ses performances au quotidien et reste disponible si le staff national fait appel à lui, expliquant qu’il ne peut que continuer à travailler et à enchaîner les bonnes prestations.

Cap sur 2026 avec pragmatisme

À propos de l’objectif mondial, le joueur se montre à la fois ambitieux et réaliste : participer à une Coupe du monde est un rêve pour tout footballeur, mais il n’en fait pas une obsession. Il dit accepter la décision du sélectionneur si elle venait à être en sa faveur, et dans le cas contraire, il persévérera pour garder ses chances ouvertes.

Avec 30 sélections à son actif et âgé de 29 ans, Ounas sait que la concurrence est rude à son poste. Son retour chez les Fennecs dépendra essentiellement de sa régularité sur le terrain et de la confiance que lui accordera le staff national.