Football: 20-0, 21-0… enquête en Martinique sur deux matchs suspects

La Ligue a ouvert une enquête sur les résultats suspects des deux matchs de Régional 2 du championnat martiniquais, qui ont vu s’affronter le CS Vauclinois contre le SC Lamentin et le Stade Spiritain contre l’ASC Hirondelle. Les scores finaux ont été respectivement de 20-0 et 21-0, ce qui a attiré l’attention et conduit à une investigation.

Des suspicions d’irrégularités planent sur le championnat martiniquais depuis les résultats de la 22e journée de Régional 2 (R2) samedi soir. Deux rencontres impliquant les deux premiers de la poule A, le CS Vauclinois et le Stade Spiritain, ont attiré l’attention de la Ligue.

Les deux équipes des Antilles ont remporté des victoires écrasantes contre le SC Lamentin (6e sur 12) et la lanterne rouge, l’ASC Hirondelle (12e), avec des scores respectifs de 20-0 et 21-0. Bien que ces scores n’aient pas une grande incidence sur le classement (le CS Vauclinois devance toujours le Stade Spiritain grâce à une meilleure différence de buts, +57 contre +54), leur ampleur soulève des doutes et des soupçons.

Ces résultats ont poussé la Ligue locale à réagir. « Les faits, associés à leur contexte, interpellent et sont de nature à déclencher des interrogations voire de l’émoi au sein du public et des acteurs du football« , indique la Ligue de football martiniquaise. La LFM estime que « les résultats constatés présentent un caractère de vraisemblance suffisant pour imaginer que des arrangements ou collusions aient pu avoir lieu entre certains clubs.«

Ainsi, l’instance a décidé de lancer « une action » pour élucider les circonstances des deux rencontres. En outre, elle envisage de modifier le règlement pour départager deux équipes ayant le même nombre de points.

