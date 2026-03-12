Foot : un milieu de terrain choisit une autre sélection au lieu du Nigeria

La FIFA a validé la demande de changement de nationalité sportive de Carney Chukwuemeka. Le milieu, aujourd’hui sous contrat au Borussia Dortmund, pourra dorénavant porter le maillot de l’équipe d’Autriche lors des compétitions internationales.

Le choix du joueur de 22 ans intervient après des discussions menées par le sélectionneur Ralf Rangnick, qui a réussi à le convaincre. Né à Vienne, Chukwuemeka a cependant grandi et progressé au sein des équipes de jeunes anglaises avant de lancer sa carrière professionnelle.

Cette homologation lui permet notamment d’être sélectionnable pour la prochaine Coupe du Monde, programmée l’été prochain et organisée conjointement au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Le programme de la sélection autrichienne

Lors de la phase de groupes du Mondial, l’Autriche se retrouvera opposée à la Jordanie, à l’Argentine et à l’Algérie, un tirage qui promet des affiches très contrastées.

Avant le départ pour la compétition planétaire, la sélection autrichienne effectuera une série de matches amicaux contre le Ghana, la Corée du Sud et la Tunisie. Cette dernière sélection fera aussi appel à une nouvelle recrue en la personne de Rani Khedira.