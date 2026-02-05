Florian Thauvin s’attend à un match très compliqué face à Rennes en Ligue 1 J21

Florian Thauvin, accompagné de l’entraîneur Pierre Sage, s’est présenté devant la presse ce jeudi à la veille d’un rendez-vous capital en Championnat. Après s’être qualifié mercredi soir sur la pelouse du leader de Ligue 2, l’ESTAC Troyes (2-4), le RC Lens retrouve la Ligue 1 avec la réception de Rennes ce samedi à 17h, à l’occasion de la 21e journée. Cette affiche oppose actuellement le deuxième du classement, Lens, au sixième, Rennes.

Florian Thauvin, accompagné de l’entraîneur Pierre Sage, s’est présenté devant la presse ce jeudi à la veille d’un rendez-vous capital en Championnat. Après s’être qualifié mercredi soir sur la pelouse du leader de Ligue 2, l’ESTAC Troyes (2-4), le RC Lens retrouve la Ligue 1 avec la réception de Rennes ce samedi à 17h, à l’occasion de la 21e journée. Cette affiche oppose actuellement le deuxième du classement, Lens, au sixième, Rennes.

Absent du déplacement à Troyes en raison d’une suspension, Thauvin a dit avoir suivi la victoire de ses partenaires et s’est montré satisfait du visage affiché par le groupe. Il a salué l’engagement collectif et le comportement des éléments moins sollicités cette saison, estimant que l’investissement de tous contribue fortement au dynamisme de l’équipe.

Interrogé sur l’opposition bretonne, l’ailier a prévenu que le match ne serait pas simple. Rennes, qui vient d’être éliminé à Marseille (3-0) et traverse une série de résultats négatifs, devrait revenir déterminé pour retrouver de la confiance. Selon Thauvin, l’effectif rennais dispose de qualités suffisantes pour viser l’Europe, et les Sang et Or ne doivent pas espérer d’aumône de la part d’un adversaire qui cherchera à se relancer.

Le coach revient sur l’état d’esprit et l’effectif

De son côté, Pierre Sage a évoqué le nul 0-0 obtenu au Roazhon Park lors de la première confrontation entre les deux équipes, y voyant une confirmation de l’identité de son groupe en début de saison. Pour le technicien lensois, cette rencontre aller a renforcé la cohésion au sein du vestiaire et créé des références collectives sur lesquelles s’appuie désormais l’équipe.