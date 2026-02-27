Florent Pagny : Amel Bent revient sur l’annonce de son cancer

Amel Bent souligne l’entraide entre coachs de The Voice et la place singulière de Florent Pagny, absent lors d’une saison en 2023 après l’annonce de son cancer, mais resté présent par ses conseils. La chanteuse relate ses échanges avec Pagny, ses impressions sur son tempérament et la manière dont il a continué à influencer le parcours des candidats et de ses collègues depuis l’extérieur.

Amel Bent souligne l’entraide entre coachs de The Voice et la place singulière de Florent Pagny, absent lors d’une saison en 2023 après l’annonce de son cancer, mais resté présent par ses conseils. La chanteuse relate ses échanges avec Pagny, ses impressions sur son tempérament et la manière dont il a continué à influencer le parcours des candidats et de ses collègues depuis l’extérieur.

Interrogée par Télé-Loisirs, Amel Bent a expliqué que, malgré son absence physique sur le plateau en 2023, Florent Pagny n’en avait pas moins continué à la conseiller. « Il m’a donné des conseils : ‘Fais-toi confiance, tu ne te trompes jamais’, ‘Continue à prendre du plaisir dans l’émission’… Il m’a également dit qu’il fallait que je sois moi-même car ça marche », a-t-elle déclaré. Ces mots illustrent la relation professionnelle et la confiance réciproque entre les deux coachs de l’émission.

Amel Bent a également évoqué la manière dont la mémoire vocale et artistique de Florent Pagny inspire les interventions sur les candidats. En s’adressant à Arslane, l’une des voix de la saison, elle a rappelé : « Là-haut, tu as un truc, c’est infini ! T’as des aigus… pour un homme, c’est extrêmement rare. Comme dirait Florent, parce qu’on pense tout le temps à lui quand on entend de grandes voix comme ça, ta voix, elle fend l’air. C’est impressionnant. »

Publicité

Les mots d’Amel Bent pour Florent Pagny

Dans une interview accordée à l’émission Quelle époque ! en mai 2025, Amel Bent a détaillé l’empreinte humaine de Florent Pagny sur ceux qui l’entourent. Elle s’est attardée sur son franc-parler et son influence personnelle : « Il t’envoie un espèce de shot de… de liberté. Il est ce qu’il est, ça va tout droit, il ne fait aucune concession, mais sans être un salaud. » Elle a ajouté que chez lui « l’empathie, la bienveillance, l’amour pour les gens… tout est à sa place », soulignant des qualités humaines au-delà de sa carrière de chanteur.

L’artiste a aussi confié que sa première saison en tant que coach aux côtés de Pagny l’avait profondément marquée : « Ma première saison de The Voice à côté de lui, je me suis dit ‘En fait, je veux être Florent Pagny !’ Mais pas le chanteur, l’être humain ! » Ces propos montrent l’admiration professionnelle et personnelle qui lie les deux coachs.

Sur le plateau de Canal+, dans l’émission En Aparté, Amel Bent est revenue sur le moment où Florent Pagny a appris être atteint d’un cancer. Elle a décrit la situation et la réaction du chanteur : « On était avec lui bien sûr. C’est un peu émouvant… Parce que c’est vrai que ce n’était pas facile. Mais ce que je retiens, c’est que mon ami Florent Pagny, c’est un guerrier en fait. Il a fait ce qu’il sait faire mieux que tout le monde, et il est retourné dans son fauteuil. C’est le Taulier. C’est Monsieur Pagny. »

Publicité