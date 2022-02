Après le président Français Emmanuel Macron, la ministre des Armées, Florence Parly, s’est prononcée sur l’offensive militaire russe en Ukraine. Elle dénonce « un coup injustifiable à la paix et à la sécurité de l’Europe ».

Le Président de la République a eu des mots justes, à la hauteur de la gravité de la situation : nous sommes à un tournant qui aura des conséquences durables sur nos vies, a déclaré Florence Parly. « Aujourd’hui, Vladimir Poutine montre son vrai visage. Après avoir menti au monde entier et feint la voie de la diplomatie, il dévoile ses véritables intentions. Il fait le choix de la guerre et porte un coup injustifiable à la paix et à la sécurité de l’Europe », a-t-elle ajouté.

Pour elle, la Russie a fait le choix de la violence et de la force pour contraindre un peuple souverain, le peuple ukrainien, qui n’aspire à rien d’autre que la paix en Europe. « Plus que jamais, nous avons besoin d’unité entre alliés et de fermeté à l’égard de la Russie », souligne Florence Parly qui annonce des entretiens avec plusieurs de ses homologues, notamment ceux de pays frontaliers de la Russie et de l’Ukraine.

« Les jours et les semaines qui viennent seront décisives pour la paix en Europe. Nous sommes aux côtés des Ukrainiens et nous ferons tout pour protéger les Français« , conclut la ministre.

La Russie a lancé ce jeudi, une offensive militaire en Ukraine. Dans son allocution télévisée, Vladimir Poutine a clairement fait savoir que Moscou n’a pas l’intention d’occuper l’Ukraine, mais de dénazifier le pays. Les combats ont déjà fait plusieurs morts et des blessés des deux côtés. La Communauté internationale qui condamne l’invasion russe, appelle Poutine à mettre immédiatement un terme à son offensive militaire. Mais l’homme fort du Kremlin n’est pas prêt à faire marche arrière. Il a d’ailleurs mis en garde quiconque interférerait à sa mission militaire.