Le monde audiovisuel français pleure la disparition de Bruno Salomone, décédé le dimanche 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans après un long combat contre la maladie. Connu pour son sourire et son sens de la comédie, il laisse une trace durable auprès du grand public, notamment grâce à son interprétation de Denis Bouley dans la série à succès Fais pas ci, fais pas ça, rôle qui l’a rendu familier aux millions de téléspectateurs.

Acteur et auteur de sketches reconnu pour sa capacité à incarner des personnages à la fois comiques et attachants, Bruno Salomone avait travaillé aux côtés d’Isabelle Gélinas sur la série citée, créant un duo qui a marqué plusieurs saisons et renforcé sa notoriété sur le petit écran. Son départ provoque une émotion forte parmi le milieu artistique et les publics qui l’ont suivi au fil des années.

La nouvelle de sa mort a rapidement suscité une vague d’hommages sur les réseaux sociaux et dans la presse. Collègues, amis et personnalités du spectacle ont partagé leurs souvenirs et leur douleur au lendemain de l’annonce, rappelant autant le talent que la personnalité humaine et généreuse de l’artiste.

Hommages d’artistes et messages sur les réseaux sociaux

Parmi les premières réactions publiques, Patrick Sébastien, contacté par Paris Match, a exprimé son émotion et raconté un dernier hommage discret organisé autour de l’acteur. « Je savais qu’il était malade. Il y a quelques semaines, Jean Dujardin m’a appelé car Bruno voulait revoir toutes les séquences et les sketches qu’ils avaient faits dans mes émissions. Dans la nuit, on a monté la vidéo et on la lui a fait passer. Et apparemment, ça l’a rendu heureux », a déclaré l’animateur, évoquant le souhait de revivre des moments marquants de sa carrière.

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Patrick Sébastien a salué les qualités professionnelles et humaines de Bruno Salomone, ajoutant que l’artiste était doué pour les voix, performant en one-man-show et capable d’interpréter une grande variété de registres. « C’était un super comédien, c’était un mec de one-man-show, mais il pouvait jouer beaucoup de choses. C’était un brave mec. Eux, c’étaient de vrais artistes ! », a-t-il affirmé.

La comédienne et humoriste Florence Foresti a rendu hommage depuis son compte Instagram en publiant un portrait rayonnant de Bruno Salomone et en le qualifiant d’un seul mot : « Grand ». Ce message succinct souligne l’estime et l’admiration que lui portent plusieurs de ses pairs.

L’animateur Nagui a également posté un message fort sur les réseaux, saluant la classe et le talent de l’acteur : « Tu es parti en emportant ta classe, ton talent, ta force, ton rire, ta gentillesse, nous ne t’oublierons jamais. Tendres pensées aux tiens. Salut l’artiste », a-t-il écrit.

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