Flora Coquerel, Miss France 2014 : parcours et engagements

Flora Coquerel, élue Miss France 2014 le 7 décembre 2013 au Zénith de Dijon à l’âge de 19 ans, s’est imposée comme une figure médiatique nationale et internationale, porteuse d’un profil franco-béninois et d’un engagement associatif. Représentante du comité Orléanais, première candidate de ce comité à remporter la couronne, elle a ensuite enchaîné participations télévisées, concours internationaux et activités dans les médias.

L’élection de Miss France 2014 a attiré une audience importante : selon Médiamétrie, l’édition diffusée en fin d’année 2013 a réuni en moyenne 8,2 millions de téléspectateurs jusqu’à 0 h 15, avec des parts de marché atteignant 39 % sur les individus de quatre ans et plus et 44 % sur les ménagères de moins de cinquante ans, comme l’indiquait alors la presse.

Étudiante en commerce international au moment de son élection, Flora Coquerel succédait à Marine Lorphelin. D’origine franco-béninoise, elle évoquait dès ses premières interventions l’importance de ses racines familiales, et son parcours local — victoire au titre de Miss Orléanais en octobre 2013 — l’a conduite quelques semaines plus tard à la couronne nationale.

Un parcours avant et pendant le règne

Flora Coquerel est née le 14 avril 1994 à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) et a grandi en Eure-et-Loir, près de Chartres. Cadette d’une fratrie de trois enfants, elle est issue d’un foyer dont l’un des parents travaille dans le secteur privé et l’autre dans la fonction publique territoriale, informations figurant dans son dossier public.

Au cours de son année de règne, elle multiplie les apparitions télévisées. En juin 2014, elle participe à l’émission Fort Boyard sur France 2, aux côtés de personnalités comme Malika Ménard, Brahim Zaibat et Damien Sargue, pour soutenir l’association Kelina dont elle est marraine. Elle est également invitée au talk-show On n’est pas couché de Laurent Ruquier en début de règne, et plus tard interviendra avec d’autres anciennes Miss, notamment sur TF1 dans Bienvenue chez nous en février 2018.

À l’issue de son année de Miss France, Flora Coquerel représente la France à l’international : elle prend part à Miss Monde 2014 à Londres puis à Miss Univers 2015 à Las Vegas, où elle atteint le top 5, un résultat qualifié d’historique pour la France à l’époque.

Après son règne, elle diversifie ses activités dans les médias. En 2019, elle rejoint la chaîne américaine BET (spécialisée dans la culture afro-américaine) en tant que présentatrice pour l’émission BET Breaks, où elle anime plusieurs chroniques hebdomadaires couvrant l’actualité musicale, le lifestyle, le cinéma, le sport et la culture populaire. Elle intervient aussi dans des formats de podcasts et d’émissions web ou radio, comme Less The City (VL Média), pour revenir sur son parcours et ses expériences après Miss France.