Flintlock 2022: 400 soldats des Forces Spéciales de 11 Nations en formation en Côte d’ivoire 

Des forces spéciales de 11 nations dont quatre (04) pays africains (Ghana, Niger, Côte d’Ivoire, Cameroun) ont participé à la formation militaire Flintlock dirigée par les Etats-Unis, du 20 au 28 février 2022, à Jacqueville, en Côte d’Ivoire.

Initié par l’armée américaine depuis 2005, l’édition 2022 de l’exercice militaire international annuel Flintlock, s’est tenue du 20 au 28 février, à l’Académie Internationale de lutte Contre le Terrorisme (AILCT) de Jacqueville, en Côte d’Ivoire. Après une année d’absence en raison de la pandémie de la Covid-19, environ 400 soldats de 11 nations dont quatre (04) pays africains (Ghana, Niger, Côte d’Ivoire, Cameroun) ont participé à cette formation qui est le premier exercice des forces d’opérations spéciales pour l’U.S. Africa Command.

L’exercice favorise le partage multilatéral d’informations, renforce les partenariats entre les organisations militaires et l’application des lois africaines, américaines et internationales, augmentant ainsi l’interopérabilité pendant les crises et les opérations pour accroître la sécurité et la stabilité. Flintlock renforce donc les institutions de sécurité entre les pays partenaires du Partenariat transsaharien contre le terrorisme.

Reflet d’un engagement mutuel à contrer les activités malveillantes et les extrémistes violents dans toute la région malgré les défis, y compris ceux à la crise sanitaire de la Covid-19, cet exercice militaire et d’application de la loi, dirigé par des Africains, a renforcé les principales forces des pays partenaires dans toute l’Afrique, en partenariat avec les forces d’opérations spéciales internationales depuis sa création.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le dimanche 20 février 2022, le contre-amiral Jamie Sands, commandant des opérations spéciales de l’armée américaine en Afrique, a placé en tête des priorités l’échange d’informations et de renseignements entre les armées.