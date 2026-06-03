Flavie Flament rend un nouveau témoignage au sujet de Patrick Bruel

Flavie Flament est de nouveau au centre d’un débat public après la parution en mars d’une enquête de Médiapart mettant en lumière des témoignages de victimes visant le chanteur Patrick Bruel. Près de trente femmes ont déclaré avoir été agressées ou violées par l’artiste, lequel a réitéré ses dénégations. L’animatrice affirme avoir porté plainte et dénonce le refus de certains fans d’admettre l’ampleur des témoignages.

Selon les éléments publiés en mars, la liste des plaignantes s’est allongée au fil des jours, provoquant l’ouverture de trois enquêtes. Patrick Bruel, cité dans l’enquête, a nié les faits. Sur le plan professionnel, l’artiste s’est retiré de la troupe des Enfoirés et a vu plusieurs programmations estivales annulées.

Flavie Flament, qui avait d’abord pris la parole sous un faux prénom avant de révéler son identité, a expliqué qu’elle ne pouvait plus garder le silence et qu’elle avait saisi la justice. Elle a également reçu des soutiens médiatiques et d’autres personnalités publiques lui manifestant leur appui.

Un déni des fans qui la désole

Dans une interview donnée le 3 juin au magazine Elle, Flavie Flament a détaillé sa perplexité et sa douleur face à la réaction d’une partie du public. Elle a interrogé « cet aveuglement » de certains fans qui peinent à croire plusieurs dizaines de témoignages, tout en reconnaissant la violence ressentie par ceux qui voient s’effondrer l’image d’une idole. « Je cherche à comprendre cet aveuglement [de certains fans crédules] face à trente témoignages de femmes et plus encore mais je peux concevoir que tout un an de leur vie s’écroule », a-t-elle déclaré.

L’animatrice a tenté de nuancer son propos en exprimant de l’empathie pour des personnes confrontées à la déception : « déboulonner son idole cela peut être très douloureux je ne leur en veux pas. Elles connaissent aujourd’hui la morsure de la déception ». Elle a souligné les mécanismes de repérage opérés par des prédateurs, notamment lorsque des victimes sont mineures, et le traumatisme durable que cela entraîne.

Flavie Flament a aussi rappelé son parcours médiatique et judiciaire. C’est en découvrant l’enquête de Médiapart qu’elle a contacté la journaliste Marine Turchi, déterminée à raconter son histoire malgré un emploi du temps chargé par un tournage. Lors d’un passage sur RTL, elle a dénoncé les changements de version du chanteur et affirmé n’avoir « jamais eu de relation sexuelle consentie » avec l’homme qu’elle accuse.

Par ailleurs, Flavie Flament évoque la continuité de son engagement public dix ans après la publication de son livre La Consolation, dans lequel elle racontait l’agression sexuelle subie à l’âge de 13 ans par le photographe David Hamilton. « La vie m’apporte un acte II pour faire avancer cette cause. C’est ce qui m’anime », a-t-elle déclaré.