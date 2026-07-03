Flavie Flament : Jimmy Mohamed évincé, France Télévisions cherche un remplaçant urgent

France Télévisions a annoncé ce vendredi 3 juillet la mise en retrait temporaire de Jimmy Mohamed, médecin généraliste et animateur, de ses antennes. Cette décision fait suite aux accusations de violences conjugales portées contre lui par son ex-femme. Alors que « Le Mag de la santé », émission jusque-là diffusée sur France 5, doit faire sa rentrée en septembre sur France 2 avec Jimmy Mohamed et Flavie Flament aux commandes, l’avenir professionnel du médecin devient incertain. Le groupe audiovisuel public a précisé qu’il attendait une clarification de la situation avant de prendre toute nouvelle décision concernant l’animateur.

Jusqu’à présent, Jimmy Mohamed bénéficiait d’une image médiatique positive, associée à son rôle de médecin sensibilisant le public aux questions de santé. L’annonce de son retrait des écrans intervient alors que son ex-épouse Souailla Mohamed a publiquement accusé l’animateur de violences psychologiques et physiques. Ces révélations ont profondément affecté le climat autour de l’émission, obligeant France Télévisions à réagir rapidement. Le groupe a déclaré dans un communiqué : « Suite aux propos publiés en début de semaine concernant Jimmy Mohamed, France Télévisions a pu échanger avec lui au cours des derniers jours. Aussi, pour permettre la clarification de la situation dans le respect de chacune des parties, France Télévisions a pris la décision de sa mise en retrait temporaire de ses antennes. » Le groupe public indique par ailleurs qu’il ne fera aucun autre commentaire à ce stade.

L’avenir du « Mag de la santé » est désormais en suspens. Plusieurs scénarios sont envisagés, notamment celui d’un retour rapide de Jimmy Mohamed si les faits sont infirmés ou, au contraire, celui d’un remplacement à plus long terme. France Télévisions devra, dans les jours à venir, assurer la continuité de l’émission sans la participation de l’animateur qui devait co-présenter l’émission avec Flavie Flament, l’animatrice radio et télévision qui vient de rejoindre le programme. Ce contexte délicat impose un ajustement des projets pour la rentrée et ouvre une période d’incertitude quant à la composition des animateurs de l’émission phare de la chaîne.

Flavie Flament sans Jimmy Mohamed à la rentrée ? Le médecin prend (enfin) la parole

Les premières accusations de Souailla Mohamed à l’encontre de son ex-mari remontent à décembre 2025 lorsqu’elle a dénoncé sur les réseaux sociaux un mode de vie en contradiction avec l’image publique de Jimmy Mohamed. Elle l’accusait notamment de violences psychologiques, une révélation qui avait alors choqué les téléspectateurs et les professionnels du milieu. À cette époque, Jimmy Mohamed avait choisi de ne pas s’exprimer publiquement. Mais les nouvelles photos publiées fin juin, montrant Souailla Mohamed avec des hématomes, ont relancé le dossier et accru la pression médiatique sur l’animateur.

Face à ces accusations renouvelées, Jimmy Mohamed a finalement décidé de briser le silence. Le 3 juillet, il a publié un long message sur Instagram pour apporter sa version des faits. Il y affirme avec fermeté : « Je le dis de manière très ferme : je n’ai jamais exercé de violences, quelles qu’elles soient, envers la mère de mes enfants. » L’animateur insiste également sur son souhait de ne pas transformer cette affaire personnelle en « débat public ». Son intervention vise à clarifier sa position alors que l’affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux ainsi que dans la sphère médiatique.

Depuis cette prise de parole, le feuilleton judiciaire et médiatique autour de Jimmy Mohamed continue de mobiliser l’attention. La décision de France Télévisions d’écarter temporairement le médecin de ses programmes s’inscrit dans une volonté d’attendre les résultats des clarifications nécessaires. Le déroulement des procédures et des éventuelles expertises à venir seront déterminants pour la suite de la carrière audiovisuelle de Jimmy Mohamed ainsi que pour la programmation du « Mag de la santé » à l’approche de la rentrée.