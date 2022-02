Flambées des prix au Bénin: le gouvernement prend de nouvelles mesures

Face à la montée des prix de certains produits vivriers, le gouvernement à pris de nouvelles mesures pour freiner les sorties incontrôlées de produits agricoles.

Au cours du conseil des ministres de ce mercredi 2 Février, le gouvernement du président Patrice Talon a approuvé de mesures conjoncturelles de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles.

Selon le compte rendu du conseil des ministres, il s’observe depuis le second semestre 2020, une tendance à la hausse des prix, en comparaison avec ceux enregistrés aux mêmes périodes au cours des années antérieures. Cette tendance selon le gouvernement, serait due non seulement à la pandémie de la Covid19 mais également à la forte pression exercée sur la production nationale par des demandeurs provenant de pays voisins avec comme conséquence, une sortie massive desdits produits par des voies détournées.

« Face à cette situation et, tenant compte de la hausse des prix des intrants agricoles sur le marché international, le Conseil a marqué son accord pour l’instauration de redevances à l’exportation sur certains produits et l’interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national« , précise le compte rendu du conseil des ministres.

Les produits ciblés par la mesure

Au titre des produits ciblées par cette mesure gouvernementale figure le soja, le coton, le manioc transformé ou non, le karité, le riz paddy, l’igname (tubercule et cossette) et les noix de cajou.

Ces mesures consistent en l’application de taux de majoration du prix moyen de vente actuel dans l’ordre de :

20% pour les produits dont les besoins de consommation interne sont très élevés ;

10% pour les produits dont l’offre dégage un excédent par rapport à la demande nationale.

« Ces mesures sont destinées à freiner les sorties incontrôlées de vivriers qui occasionnent une flambée injustifiée des prix, et à assurer notamment la disponibilité intérieure nécessaire à la consommation nationale« , précise le compte rendu du conseil des ministres.