Finalissima: avec un Lionel Messi déchainé, l’Argentine écrase l’Italie

Ce mercredi soir, l’Italie et l’Argentine s’affrontaient dans un match de prestige pour la Finalissima. Les Argentins se sont facilement imposés dans cette rencontre sur le score de 3-0, grâce à un Lionel Messi des grands soirs auteur de deux passes décisives.

Après 1985 et 1993, la Finalissima était de retour cette année pour offrir une opposition entre l’Argentine et l’Italie, respectivement vainqueur de la Copa America et de l’Euro. Une rencontre de prestige qui a tourné en faveur de l’Albiceleste. Emmenés par un Lionel Messi déchaîné, les Argentins ont corrigé les Italiens sur le score de 3-0.

Dominateurs dans le début de rencontre, la Squadra Azzura se faisait surprendre à la demi-heure de jeu. Lionel Messi après un très joli numéro entrait dans la surface et déposait le cuir dans les pieds de Lautaro Martinez qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide (1-0, 28e). Grâce à ce but, l’Argentine reprenait l’ascendant dans le jeu, et Di Maria en profitait pour doubler la mise juste avant la pause sur un magnifique service de Lautaro Martinez (2-0, 45è).

En seconde période, l’Albiceleste dominait outrageusement les débats, mais ne parvenait pas à marquer à nouveau. Lionel Messi, intenable, infligeait un supplice à la défense adverse. Finalement, les hommes de Lionel Scaloni vont inscrire un troisième but en toute fin de match grâce à un but de Paulo Dybala (94è), qui profitait d’un nouveau service de Lionel Messi, décidément dans tous les coups dans cette rencontre. L’Argentine remporte donc une nouvelle fois la Finalissima, après celle de 1993.