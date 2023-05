-Publicité-

Pep Guardiola est « impressionné » par l’Inter Milan et a admis que les Nerazzurri pouvaient battre son équipe de Manchester City en finale de la Ligue des champions.

L’Inter rencontrera les champions de Premier League lors de la finale de la Ligue des champions à Istanbul le 10 juin. Il s’agit de la première finale européenne pour les Nerazzurri depuis la saison 2009-10, lorsqu’ils ont remporté la Coupe aux grandes oreilles avec José Mourinho aux commandes.

« J’ai commencé à regarder quelques minutes de l’Inter, certaines situations et je suis impressionné », a déclaré Guardiola à la Gazzetta dello Sport. Ce qu’ils font et leur langage corporel sont impressionnants. Après les avoir regardés, j’ai appelé des amis à moi en Italie pour leur demander ce qu’ils en pensaient. Ils m’ont tous dit d’être en alerte parce qu’ils sont sérieux à ce sujet. Je savais déjà, j’avais déjà compris en regardant ces quelques minutes et ces situations. »

- Publicité-

« Bien sûr, l’Inter peut nous battre, ils ont déjà remporté ce trophée trois fois et nous ne l’avons jamais fait, mais nous voulons mieux jouer pour que cela ne se reproduise plus« , a poursuivi l’ancien coach du Barça qui a gagné la Ligue des champions à deux reprises en tant qu’entraîneur, perdant la finale 2020-21 à la tête de City.

L’Inter n’est que l’un des trois clubs de Serie A à avoir atteint une finale européenne cette saison. La Roma de Mourinho affrontera Séville en Ligue Europa, tandis que la Fiorentina rencontrera West Ham en finale de la Ligue de conférence.

« Ce n’est pas une coïncidence s’il y a trois clubs [italiens] en finale européenne et que d’autres ont atteint les demi-finales », a expliqué Guardiola. « J’ai joué en Italie, je connais la mentalité. N’oubliez pas que la Serie A était la meilleure ligue du monde il y a 20 ans, tous les joueurs et entraîneurs voulaient y être. De plus, l’Italie a remporté la Coupe du monde à quatre reprises. Ils ont toujours cette mentalité, c’est pourquoi une finale contre un club italien est délicate », a-t-il conclu.

Articles similaires