Fin de suspension pour Paul Pogba: quelle suite pour sa carrière?

Après 18 mois de suspension, Paul Pogba est désormais libre de rejouer au football. L’interdiction du milieu de terrain français a officiellement pris fin le 10 mars 2025, et il est actuellement sans club depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus en novembre 2024.

À 31 ans, Pogba étudie ses options pour un retour au plus haut niveau, avec une préférence pour les meilleures ligues européennes. Plusieurs clubs ont déjà été liés à son nom, notamment l’Olympique de Marseille et Manchester United, où il a déjà évolué entre 2016 et 2022.

Rappel des faits

Le 29 février 2024, Paul Pogba avait été suspendu quatre ans pour violation des règles antidopage, une sanction qui remontait au 11 septembre 2023. Toutefois, après un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), la suspension a été réduite à 18 mois le 7 octobre 2024, permettant ainsi son retour plus tôt que prévu.

Alors qu’il n’a pas disputé de match officiel depuis plus d’un an, le milieu de terrain devra prouver qu’il est encore capable d’évoluer au plus haut niveau. Son expérience, son palmarès et son profil unique restent des atouts indéniables, mais son état physique et mental seront scrutés de près par les clubs intéressés.