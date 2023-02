FIFA The Best: Messi, Mbappé, Benzema… le vainqueur connu ce lundi

La cérémonie des trophées FIFA The Best se déroulera ce lundi (GMT+1) à Paris. Au cours de l’événement, plusieurs distinctions seront décernées, notamment le prix du meilleur joueur masculin de l’année 2022.

Après les distinctions individuelles décernées par France Football en octobre dernier, qui a vu Karim Benzema remporter le Ballon d’Or 2022, la FIFA décernera elle aussi ses prix ce lundi lors des trophées The Best. Après avoir eu lieu à Zurich en Suisse l’année dernière, l’événement se tiendra cette fois-ci à la salle Pleyel à Paris ce lundi soir, avec la participation des plus grands noms du monde du football. Plusieurs récompenses seront décernées, mais la plus attendue est évidemment celle du meilleur joueur masculin de l’année.

Lors de cette édition, ce prix sera disputé entre trois grands noms, notamment Lionel Messi, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Pour rappel, ce trophée sera décerné en se basant sur les performances réalisées entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022 inclus (date de la finale de la Coupe du monde). Et évidemment Messi, vainqueur du Mondial 2022 avec l’Argentine, est favori. La même distinction sera également décernée chez les femmes, et c’est Beth Mead, Alex Morgan et Alexia Putellas qui sont en course.

Les nommés dans chaque catégorie

Prix du meilleur joueur: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema

Prix de la meilleure joueuse: Beth Mead, Alex Morgan, Alexia Putellas

Prix du meilleur gardien: Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez

Prix de la meilleure gardienne: Ann-Katrin Berger, Mary Earps, Christiane Endler

Entraîneur pour le football masculin: Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Lionel Scaloni

Entraîneur pour le football féminin: Sonia Bompator, Pia Sundhage, Sarina Wiegman