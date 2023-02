FIFA The Best: Lionel Scaloni, meilleur entraîneur de l’année

Sans surprise, le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a décroché le prix du meilleur entraîneur de l’année aux FIFA The Best awards qui se déroulent en France.

Visiblement, l’Argentine se taille les meilleures distinctions à la cérémonie des FIFA The Best awards qui se déroulent en France. Après Emiliano Martinez qui s’est offert le prix du gardien de but de l’année, c’est son sélectionneur Lionel Scaloni qui vient d’être désigné meilleur entraîneur.

Vainqueur du Mondial 2022 avec l’Albiceleste, le technicien de 44 ans a devancé Carlo Ancelotti et Pep Guardiola pour s’offrir le sacre. Prolongé ce lundi à la tête de l’équipe argentine pour un nouveau mandat de trois ans, l’heureux élu qui a remporté un an plus tôt la Copa America, défendra son titre en 2026.

« Je souhaite remercier tout le monde pour ce prix. Il revient à tous les joueurs. Je souhaite les remercier. Tout ce groupe. Sans eux, nous ne serions arriver à rien. Je leur suis éternellement reconnaissant. Il n’y a rien de plus beau que de rendre fiers et son pays. Voir tous ces gens si émus, faire la fête, ça n’a pas de prix. Un grand merci à ma famille, c’est grâce à eux que j’en suis là aujourd’hui« , a déclaré Scaloni après avoir reçu son trophée.

A noter que c’est la néerlandaise Sarina Wiegman qui est élue entraîneuse de l’année FIFA TheBest 2022. La technicienne de 53 ans est notamment récompensée pour son sacre à l’Euro 2022 avec l’Angleterre.

Sarina Wiegman est élue Entraîneuse de l'année 2022. 🏆 pic.twitter.com/6YrJpP6kww — Actu Foot (@ActuFoot_) February 27, 2023