FIFA The Best: les 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur

La FIFA a dévoilé ce vendredi après-midi, l’identité des trois finalistes retenus pour le titre de meilleur joueur, qui sera décerné lors des Trophées The Best.

Qui succédera à Robert Lewandowski, double tenant du titre, au palmarès du prix The Best décerné depuis quelques années par la FIFA? Des 14 joueurs qui étaient initialement en course, pour l’édition 2022 de la distinction, l’instance dirigeante du football mondiale a réduit la liste à trois finalistes, dont il a dévoilé les noms ce vendredi après-midi

Sans grande surprise, Karim Benzema (Real Madrid, France), lauréat du dernier Ballon d’Or, est sur la liste, mais il devra faire face à une forte concurrence, notamment celle de Lionel Messi. Sacré champion du monde pour la première fois avec l’Argentine le 18 décembre à Doha, l’attaquant du PSG est le favori pour la victoire finale. La Pulga avait inscrit un doublé en finale contre la France, pour permettre à l’Albiceleste d’aller aux tirs au but, avant de monter sur le toit du monde.

Kylian Mbappé est le dernier nominé pour le trophée. Le buteur du PSG, auteur d’un triplé en finale et meilleur buteur du Mondial (8 buts), peut également rêver du titre, même s’il semble désavantagé par rapport à Lionel Messi après avoir perdu la finale de la Coupe du monde au Qatar. Les gagnants des trophées FIFA The Best de l’année 2022 seront connus le 27 février 2023 lors d’une cérémonie qui sera organisée à Paris.

🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!



🇫🇷 @Benzema

🇦🇷 Lionel Messi

🇫🇷 @KMbappe — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023

Pour rappel, les vainqueurs sont désignés par un vote des sélectionneurs de chaque pays, des capitaines d’équipe nationale, des journalistes (un par pays) et des internautes sur le site FIFA.com. Pour chaque trophée, les votants doivent soumettre et classer trois noms par ordre de mérite décroissant (cinq points pour le 1er, trois points pour le 2e, un point pour le 3e).