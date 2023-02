FIFA The Best: les 3 finalistes pour le prix du meilleur entraîneur

La FIFA a dévoilé ce jeudi soir les trois finalistes désignés pour remporter le trophée The Best du meilleur entraîneur de l’année 2022.

Après avoir dévoilé les noms des trois candidats retenus pour le prix du meilleur gardien de but de l’année 2022, la FIFA a dévoilé ce jeudi soir les trois entraîneurs désignés pour remporter le trophée The Best du meilleur technicien. Sans surprise, on retrouve le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui a remporté la Liga et la Ligue des champions lors de l’exercice précédent. Le technicien italien est d’ailleurs favori pour remporter la distinction.

Ancelotti devra toutefois faire face à une rude concurrence. Lionel Scaloni (44 ans, ARG, Argentine), vainqueur de la Coupe du Monde au Qatar avec l’Albiceleste est également présent parmi les finalistes. Le dernier à compléter la liste est Pep Guardiola (52 ans, ESP, Manchester City), champion d’Angleterre en titre avec les Skyblues.

Pour rappel, le trophée sera décerné le 27 février prochain, lors d’une cérémonie organisée à Paris. Cette année seules les performances réalisées entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, date de la finale du Mondial, sont prises en compte. Et c’est un jury international composé de sélectionneurs, de capitaines d’équipes nationales, de journalistes, mais aussi de supporters, qui sera chargé de choisir le gagnant.