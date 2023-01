FIFA The Best: les 14 finalistes pour le prix de meilleur joueur

La FIFA a dévoilé ce jeudi la liste des 14 nominés pour son prix The Best, récompensant le meilleur joueur de l’année 2022. On retrouve sur cette liste le Ballon d’Or 2022 Karim Benzema.

Qui succédera à Robert Lewandowski, double tenant du titre, au palmarès du prix The Best décerné depuis quelques années par la FIFA? La réponse sera donnée le 27 février prochain, lors d’une grande cérémonie dénommée The Best Football Awards. En attendant, l’instance faîtière du football mondial a dévoilé ce jeudi la liste des 14 finalistes en course pour le trophée. Cette année, les performances entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, date de la finale de la Coupe du monde, seront prises en compte.

Sans surprise, on retrouve parmi les nominés le Ballon d’Or 2022, Karim Benzema. Le capitaine du Real Madrid a de bonnes chances de décrocher ce titre individuel. Mais le grandissime favoris est Lionel Messi. La Pulga a connu une première moitié d’année compliquée avec le PSG, avant de bien se rattraper au Qatar, où il a remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine en finissant meilleur joueur du tournoi.

Pour le reste, on retrouve des noms bien connus, tels que Kylian Mbappé, Luka Modric, Neymar ou encore Vinicius Jr. A noter tout de meme l’absence de Cristiano Ronaldo. Pour rappel, depuis la création de ce trophée de meilleur joueur, quatre hommes ont inscrit leur nom au palmarès: Cristiano Ronaldo (2016, 2017), Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019) et Robert Lewandowski (2020, 2021).

Les 14 finalistes

Julian Alvarez, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah, Vinicius Junior