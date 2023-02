FIFA The Best: le Real Madrid boycott la cérémonie

Selon les informations de Marca, le Real Madrid n’enverra aucun de ses joueurs, ni son entraîneur à la cérémonie des trophées FIFA The Best, qui se tiendra ce lundi (21h, GMT+1) à Paris.

La FIFA va décerner ses distinctions individuelles ce lundi soir à Paris, lors d’une grande cérémonie, qui réunira le gratin du football mondial. Mais le Real Madrid a décidé de faire l’impasse sur la soirée, bien que plusieurs de ses joueurs soient nommés, selon les informations de Marca. D’après le média espagnol, les stars Merengue ne devraient pas recevoir les prix les plus prestigieux, ce qui rend fou de rage le club.

Selon la même source, le titre de meilleur joueur reviendra à Leo Messi, en partie parce que la FIFA a légèrement reculé les votes afin de prendre en compte les performances de la Coupe du monde au Qatar. Une chose qui semble anormale pour le Real, au vu de la saison 2022 stratosphérique de Karim Benzema, qui a d’ailleurs remporté le Ballon d’Or décerné par France Football. Marca annonce également qu’Emiliano Martinez et Lionel Scaloni vont battre Thibaut Courtois et Carlo Ancelotti pour les titres de meilleur gardien et meilleur entraîneur.

De plus, toujours selon la même source, l’oubli de Vinicius Jr parmi les nominés pour le onze type de l’année, alors que Neymar ou Cristiano Ronaldo en font partie, a du mal à passer à Madrid. Pour toutes ces raisons, la Casa Blanca a décidé de n’envoyer qu’Emiliano Butragueño, ancienne gloire du club, pour représenter la Maison Blanche. Le club met en avant un calendrier trop chargé, avec un Clasico contre le Barça dans trois jours, pour justifier l’absence de ses éléments, selon Marca.