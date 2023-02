FIFA The Best: le Polonais Marcin Oleksy décroche le prix Puskas

Le Polonais Marcin Oleksy, amputé d’une jambe, a remporté le prix Puskas du plus beau but de l’année, à la cérémonie des FIFA The Best awards qui se déroulent en France.

Le Polonais Marcin Oleksy, amputé d’une jambe, reçoit le prix Puskas des mains d’Alessandro Del Piero et Carli Lloyd. Son but a été préféré à ceux de Kylian Mbappé, Dimitri Payet ou Richarlison. Malgré son handicap, le footballeur a signé l’une des meilleurs réalisations de ces dernières années, en exécutant un sublime ciseau acrobatique lors d’un match avec le Warta Poznan.

« Je remercie ma famille et la famille du football de m’avoir permis de me relever après mon accident et d’avoir pu remporter ce Prix Puskas 2022 », a réagi Oleksy après avoir reçu sa récompense.

🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy!



…and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023