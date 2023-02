FIFA The Best: la réaction de Mbappé après le sacre de Messi

Kylian Mbappé a réagi au sacre de Lionel Messi, élu meilleur joueur FIFA The Best de l’année 2022. Et l’attaquant du PSG a félicité son coéquipier en club pour sa nouvelle distinction.

Le gratin du football mondial s’est réuni ce lundi soir à Paris en France pour la cérémonie des trophées The Best de la FIFA. Et comme pressenti, Lionel Messi est élu meilleur joueur de l’année. L’Argentin est récompensé une deuxième fois trois ans après son premier sacre. Vainqueur de la Coupe du monde 2022, le septuple Ballon d’Or a devancé son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, et l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema.

L’international argentin a d’ailleurs pris la parole au moment de recevoir son prix pour remercier tout son entourage. «C’est incroyable. Avant tout j’aimerais dire que c’est un plaisir d’être ici avec Benzema, avec Kylian qui a joué une belle année. C’est donc un honneur pour moi de recevoir ce prix, ce rêve et d’atteindre les sommets», a également confié un Lionel Messi tout sourire.

Après son sacre, de nombreux messages de félicitations ont afflué sur le web. Son club, le PSG, n’est pas resté en marge et a tenu à adresser un message à sa star qui retrouve son dynamisme dans le jeu. « Félicitations à Leo Messi pour avoir gagné le trophée de The Best«, a posté le club de la capitale. Le capitaine de la sélection argentine a également reçu le septuple Ballon d’Or a reçu les louanges de Kylian Mbappé. « Grand bravo à Leo Messi. Tu es « The Best », a écrit KM7 sur ses réseaux sociaux.

Kylian Mbappé qui félicite Léo Messi après son trophée #TheBest :



« Grand bravo à Leo Messi, tu es #TheBest 👑 »



