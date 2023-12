FIFA The Best 2023: les trois finalistes pour le trophée de meilleure joueuse de l’année

-Publicité-

Les trois finalistes pour le trophée The Best de la FIFA de la meilleure joueuse de l’année 2023 sont connues. La lauréate sera dévoilée le 15 janvier 2024 à Londres.

La FIFA a publié ce jeudi la liste des trois finalistes en course pour le trophée The Best récompensant la meilleure joueuse de l’année 2023. Il s’agit des championnes du monde espagnoles Jenni Hermoso et Aitana Bonmati, et la Colombienne Linda Caicedo.

Lauréate du récent Ballon d’Or féminin et vainqueur du triplé Liga-Coupe-Ligue des champions avec le FC Barcelone, Aitana Bonmati est la grande favorite pour cette récompense individuelle. La jeune ibère doit cependant se défaire de la concurrence de sa compatriote Jenni Hermoso, qui a fait l’actualité lors de l’affaire du baisé forcé, impliquant l’ex-président de la Fédération espagnole Luis Rubiales.

Troisième sur la liste, la Colombienne Linda Caicedo a également de grands arguments pour prétendre porter la couronne. La meilleure joueuse de l’année sera dévoilée lors de la cérémonie des FIFA The Best Awards, prévue au 15 janvier 2024 à Londres en Angleterre.

