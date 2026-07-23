«Je ne l’ai pas frappé», le sélectionneur adjoint de l’Argentine revient sur son altercation avec Dani Olmo

Accusé d’avoir porté un coup à Dani Olmo au terme de la finale de la Coupe du monde 2026, Roberto Ayala a fermement démenti cette version des faits. L’adjoint de Lionel Scaloni reconnaît toutefois une altercation et assure qu’il présentera ses excuses au milieu espagnol.

Roberto Ayala a tenu à clarifier les incidents survenus à l’issue de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne. L’entraîneur adjoint de l’Albiceleste a démenti avoir frappé Dani Olmo, tout en reconnaissant qu’un accrochage s’était produit après le coup de sifflet final. Dimanche, au MetLife Stadium du New Jersey, l’Argentine s’est inclinée face à l’Espagne (0-1 a.p.) et a vu son rêve de conserver son titre mondial s’envoler. Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre à la 106e minute, sur un service de Nico Williams, offrant à la Roja son deuxième sacre mondial.

La sélection de Lionel Scaloni a traversé une rencontre compliquée, aggravée par l’expulsion d’Enzo Fernández après une faute sur Pau Cubarsí. Réduite à dix durant toute la prolongation, l’Albiceleste a longtemps résisté grâce à un Emiliano Martínez impérial, auteur de onze arrêts, un record en finale de Coupe du monde. Au coup de sifflet final, la frustration argentine a donné lieu à plusieurs échauffourées impliquant des joueurs et des membres des deux staffs techniques. Selon plusieurs médias, Roberto Ayala aurait notamment eu une altercation avec Dani Olmo.

L’ancien défenseur de l’Albiceleste a toutefois rejeté les accusations selon lesquelles il aurait porté un coup au milieu espagnol. « C’était davantage une bousculade qu’autre chose. Ce n’était pas un coup de poing, comme certains essaient de le faire croire. Si je croise Dani Olmo, je lui présenterai mes excuses en personne », a déclaré Ayala, dans des propos rapportés par El Partidazo de COPE. Figure emblématique du football argentin, Roberto Ayala a disputé trois Coupes du monde (1998, 2002 et 2006). Sa dernière apparition dans la compétition remonte au Mondial 2006, où il évoluait aux côtés de Lionel Scaloni et d’un jeune Lionel Messi, avant l’élimination de l’Argentine face à l’Allemagne en quarts de finale, à l’issue de la séance de tirs au but.



