Une psychologue argentine a suscité la polémique en affirmant que la sélection de Lionel Messi aurait volontairement perdu la finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne. Des accusations qui ne reposent, à ce stade, sur aucun élément de preuve.

Une vive controverse agite l’Argentine depuis la défaite de l’Albiceleste face à l’Espagne (0-1 a.p.) en finale de la Coupe du monde 2026. Une psychologue argentine a en effet assuré que les hommes de Lionel Scaloni auraient reçu pour consigne de s’incliner lors de cette rencontre décisive. Disputée dimanche au MetLife Stadium (New Jersey), la finale est longtemps restée indécise avant que Ferran Torres ne fasse basculer le match en inscrivant l’unique but de la rencontre à la 106e minute, offrant à la Roja son deuxième titre mondial après celui de 2010.

La prestation de l’Argentine a surpris de nombreux observateurs. Pour la première fois de l’histoire des finales de Coupe du monde, l’Albiceleste n’a cadré aucun tir au cours du temps réglementaire. Plus étonnant encore, elle n’a pas réussi à enregistrer la moindre frappe cadrée sur l’ensemble des 120 minutes. Habituellement décisif, Lionel Messi, auteur de huit buts et quatre passes décisives avant la finale, s’est montré particulièrement discret. Le capitaine argentin n’a tenté qu’une seule frappe, contrée par la défense espagnole.

De son côté, le gardien Emiliano « Emi » Martínez a multiplié les interventions, réalisant onze arrêts pour maintenir son équipe à flot face à la domination espagnole. Le choix tactique très prudent de Lionel Scaloni a également alimenté les débats. Dans une vidéo relayée par le média argentin MDZ, la psychologue avance une théorie controversée. « Il ne fait aucun doute que l’équipe nationale argentine a reçu l’ordre de perdre. En tant que psychologue, je suis formée à voir et à entendre ce qui n’est pas dit. Dimanche, j’ai observé des choses étranges. On nous a pris pour des idiots et on nous a servi une mise en scène », a-t-elle affirmé.

À ce jour, aucune preuve ne vient étayer ces accusations, qui relèvent de l’opinion de leur auteure et n’ont été corroborées par aucune source officielle. Cette défaite constitue par ailleurs la quatrième de l’Argentine en finale de la Coupe du monde, après celles de 1930, 1990, 2014 et 2026. L’Albiceleste devient ainsi la deuxième nation la plus souvent battue en finale du tournoi, derrière l’Allemagne, qui s’est inclinée à quatre reprises (1966, 1982, 1986 et 2002).