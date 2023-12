FIFA-The Best 2023: les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur de l’année

-Publicité-

La FIFA a dévoilé ce jeudi les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur de l’année. Le lauréat sera connu lors de la cérémonie des FIFA The Best Awards qui se tiendra le 15 janvier 2024 à Londres en Angleterre.

De 10 au départ, ils ne sont désormais plus que 3. La FIFA a en effet publié ce jeudi la liste des candidats encore en lice pour le trophée de meilleur joueur de l’année 2023. Il s’agit d’Erling Haaland, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Arrivé deuxième au Ballon d’Or de cette année, le Norvégien vise son premier sacre dans cette catégorie. Argument avancé pour prétendre à la couronne, sa saison 2022-2023 titanesque, où il a réalisé avec Manchester City le triplé championnat, coupe et Ligue des champions.

Champion du monde en titre, Lionel Messi est le grand favori pour cette récompense. Récemment vainqueur du Ballon d’Or 2023, le huitième de sa carrière, l’Argentin est en course pour un troisième titre après 2018 et 2022. Le dernier sur la liste est bien évidemment Kylian Mbappé. L’attaquant français a remporté la Ligue 1 avec le PSG mais a échoué à soulever la C1 la saison dernière.

«Les trois joueurs finalistes pour le trophée The Best – Joueur de la FIFA 2023 sont connus. Il s’agit d’Erling Haaland, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Ce prix vient récompenser la meilleure performance individuelle en football masculin sur une période s’étalant du 19 décembre 2022 au 20 août 2023. Le nom du grand gagnant sera dévoilé lors d’une cérémonie qui se tiendra à Londres, le 15 janvier 2024», a indiqué la FIFA dans sa note officielle.

A noter que Yassine Bounou (Maroc), Thibaut Courtois (Belgique) et Ederson Moraes (Brésil) sont les trois finalistes pour le trophée de meilleur gardien de but de l’année. Dans la catégorie meilleur entraineur, les candidats en lice sont Pep Guardiola (Espagne, Manchester City), Luciano Spalletti (Italie, Naples) et Simone Inzaghi (Italie, Inter Milan).