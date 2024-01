FIFA The Best 2023: Ederson élu gardien de but de l’année, Mary Earps, meilleure gardienne

-Publicité-

Le Brésilien de Manchester City, Ederson, a été élu meilleur gardien de but de l’année ce lundi lors des FIFA The Best 2023 à Londres. L’anglaise Mary Earps conserve son titre de meilleure gardienne du monde.

La cérémonie des FIFA The Best 2023 bat son plein à Londres où est réuni le gratin du foot mondial pour célébrer les meilleurs acteurs du cuir rond au cours de l’année écoulée, sur la période du 19 décembre 2022 au 20 août 2023 inclus. Plusieurs récompenses seront distribuées au cours de cet évènement festive dans la capitale anglaise.

Dans la catégorie meilleur gardien de but, la récompense est allée au portier de Manchester City, Ederson. Vainqueur du triplé historique (Premier League, FA Cup et Ligue des champions) la saison dernière avec les Cityzens, le Brésilien a devance Yassine Bounou (Séville) et Thibaut Courtois (Real Madrid), également en lice pour la distinction individuelle.

Au niveau du prix meilleure gardienne de but de la FIFA, c’est l’anglaise Mary Earps qui a été élue. En course avec Mackenzie Arnold (Australia/West Ham) et Catalina Coll (Spain/FC Barcelone), la portière de Manchester United a soulevé le trophée pour la deuxième année consécutive.