FIFA The Best 2022: le vote du capitaine des Guépards du Bénin, Stéphane Sessegnon

La FIFA a dévoilé les choix des capitaines de sélection pour le prix du meilleur joueur de l’année. Et le Bénin n’a pas été en retrait.

La cérémonie des trophées FIFA The Best s’est tenue lundi à Paris en France. Une cérémonie au cours de laquelle Lionel Messi a été sacré meilleur joueur de l’année 2022. Vainqueur de la Coupe du monde au Qatar, le septuple Ballon d’Or a devancé son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, et l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema.

Après la cérémonie, la FIFA a dévoilé les choix des capitaines des sélections qui ont donc participé comme chaque année. Messi qui a bien évidemment voté, a placé Neymar, Mbappé et Benzema dans cet ordre dans son top 3. Cristiano Ronaldo a placé lui Kylian Mbappé en tête de son côté, complétant ses choix avec Luka Modric et Karim Benzema.

Les capitaines de sélections africaines ont également voté pour le choix du meilleur joueur du monde. Stéphane Sessegnon des Guépards du Bénin a placé Sadio Mané, Kylian Mbappé et Karim Benzema dans son top 3. Le capitaine des Éperviers du Togo, Dakonam Djene a fait les choix de Sadio Mané, Karim Benzema et Mohamed Salah. Karim Benzema-Kylian Mbappé-Julián Álvarez sont les choix de Issoufou Dayo, 1er vice-capitaine des Étalons du Burkina Faso a qui Bertrand Traoré, capitaine, a laissé le privilège pour FIFA The Best 2022.

Sadio Mane finit 6e au classement final du FIFA #THEBEST pic.twitter.com/T8IepOw52L — Galsenfoot (@Galsenfootsn) February 27, 2023