FIFA: Sepp Blatter prévient Gianni Infantino

Dans une interview à paraître dans l’hebdomadaire allemand De Zit, l’ancien président de la FIFA Sepp Blatter a taclé son successeur Gianni Infantino au sujet des nombreuses réformes initiées par ce dernier.

Ce n’est plus un secret, le président de la FIFA Gianni Infantino a plein d’idées pour réformer le football. Et, après avoir réussi à faire passer le nombre d’équipes participantes à la Coupe du monde à 48, le dirigeant suisse a également modifié le format du Mondial des clubs qui passera à 32 équipes et se déroulera comme une compétition normale (phase de groupe et phase finale). Une direction prise par l’instance faîtière du football mondial qui ne plaît pas du tout à Sepp Blatter.

Et l’ancien patron de la FIFA l’a fait savoir dans une interview qui va paraître dans l’hebdomadaire allemand De Zit et dont un extrait a été dévoilé. « Ce qui se passe actuellement, c’est une sur-commercialisation du jeu. On tente de presser toujours plus du citron, par exemple avec la phase finale de la Coupe du monde avec 48 équipes ou maintenant avec une Coupe du monde des clubs qui doit être considérée comme une concurrence directe à la Ligue des champions », a déclaré M. Blatter.

Un avis tranché de Sepp Blatter qui ne va toutefois pas ralentir Gianni Infantino dans ses projets de réformes. Selon les dernières rumeurs, le président de la FIFA, après avoir vu son projet d’une Coupe du monde biennal être totalement rejeté, aurait à l’idée de proposer d’organiser le Mondial tous les trois ans. Une idée qu’il aura le temps de défendre, puisqu’il devrait être réélu à la tête de l’instance l’année prochaine.