FIFA: la CAF maintient son soutien à Gianni Infantino

La Confédération africaine de football a renouvelé son appui au président de la FIFA, Gianni Infantino, après l’abandon de son projet controversé de privatisation de la Coupe du Monde. Une position qui contraste avec les critiques exprimées par plusieurs autres confédérations, notamment l’UEFA et la Concacaf.

Le président de la FIFA peut toujours compter sur un allié de poids. Alors que son initiative visant à modifier en profondeur la gestion de la Coupe du Monde a suscité une vive contestation dans le monde du football, la Confédération africaine de football (CAF) a choisi de maintenir sa confiance envers Gianni Infantino. Réuni ce jeudi, le comité exécutif de l’instance africaine a adopté à l’unanimité une résolution réaffirmant son soutien au dirigeant suisse. La CAF a également salué les excuses présentées par le patron de la FIFA après le retrait de ce projet qui avait provoqué de nombreuses réactions négatives.

Dans un communiqué, Patrice Motsepe, président de la CAF, a expliqué que les déclarations d’Infantino avaient été « accueillies favorablement » par l’organisation continentale. Une marque de soutien qui intervient dans un contexte tendu pour le président de la FIFA, critiqué pour la méthode employée dans la conduite de ce dossier.

La CAF insiste sur la transparence

Si elle affiche sa solidarité avec Gianni Infantino, la CAF a néanmoins rappelé l’importance du respect des règles institutionnelles. L’instance africaine a souligné que « la gouvernance, les procédures régulières et la transparence » demeurent des principes « essentiels et non négociables ». Une mise au point qui vise à rappeler les exigences de fonctionnement du football mondial, alors que le projet porté par la FIFA avait été accueilli avec méfiance par plusieurs acteurs.

Cette prise de position de la CAF se distingue nettement de celle adoptée par d’autres confédérations. L’UEFA et la Concacaf avaient notamment exprimé leur opposition au projet et demandé à la FIFA de revoir sa démarche. Malgré les critiques, Gianni Infantino conserve donc l’appui de la majorité des dirigeants africains, un soutien qui pourrait peser dans les prochains débats sur l’avenir de la gouvernance du football international.