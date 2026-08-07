Mercato: Vinicius Junior prolonge au Real Madrid jusqu’en 2032

Après plusieurs mois de négociations, le Real Madrid et Vinicius Junior ont enfin trouvé un accord. Le club espagnol a officialisé ce jeudi la prolongation de l’attaquant brésilien jusqu’en 2032, avec un salaire annuel estimé à 24 millions d’euros.

Le feuilleton est terminé. Longtemps incertain, l’avenir de Vinicius Junior s’inscrira bien au Real Madrid. Le club merengue a annoncé ce jeudi la prolongation de son numéro 7, qui a accepté de poursuivre l’aventure dans la capitale espagnole pour six années supplémentaires. Les discussions entre les deux parties auront été particulièrement longues. Le Brésilien avait initialement formulé des exigences salariales supérieures à la proposition madrilène, mais les négociations ont progressivement avancé jusqu’à une réunion décisive organisée mercredi. Un accord a finalement été trouvé autour d’une rémunération annuelle de 24 millions d’euros.

Quelques instants après l’annonce officielle, Vinicius Junior a tenu à afficher sa joie sur les réseaux sociaux. Le Brésilien a relayé le communiqué du Real Madrid avec un message particulièrement évocateur : « Huit ans au Bernabéu, c’est bien trop court… Six années de plus et pour toujours. » Une déclaration qui traduit l’attachement du joueur au club où il évolue depuis 2018. Arrivé très jeune en provenance de Flamengo, Vinicius s’est progressivement imposé comme l’un des principaux visages du Real Madrid et comme l’un des joueurs offensifs les plus importants de l’effectif.

Kroos adresse un message au Brésilien

La publication de Vinicius a rapidement suscité de nombreuses réactions. Parmi elles, celle de Toni Kroos, son ancien coéquipier durant six saisons à Madrid. L’ex-international allemand, désormais retraité, a répondu avec humour : « Heureusement, Junior. » Cette prolongation met surtout fin aux inquiétudes qui avaient gagné les supporters madrilènes ces derniers mois.

Alors que l’hypothèse d’un départ avait alimenté de nombreuses spéculations, Vinicius a finalement choisi de rester fidèle au Real Madrid. Sous contrat désormais jusqu’en 2032, le Brésilien devrait continuer à occuper une place centrale dans le projet madrilène au cours des prochaines saisons.