FIFA: l’Argentine apporte son soutien à Gianni Infantino malgré la polémique

Alors que Gianni Infantino est fragilisé par la controverse autour du projet d’ouverture du capital de la FIFA à des investisseurs privés, la Fédération argentine de football a choisi de soutenir publiquement le président de l’instance mondiale. L’AFA estime que son bilan depuis son arrivée à la tête de la FIFA plaide en faveur de la poursuite de son mandat.

Gianni Infantino peut compter sur un soutien de poids. Alors que plusieurs voix se sont élevées contre sa gouvernance ces dernières semaines, la Fédération argentine de football (AFA) a officiellement pris position en faveur du président de la FIFA. Dans un courrier adressé au dirigeant italo-suisse, l’AFA a dressé un bilan largement positif de ses dix années à la tête de l’instance mondiale. La fédération argentine a notamment mis en avant les avancées réalisées pour le développement du football à l’échelle internationale, ainsi qu’une gouvernance qu’elle considère comme stable et transparente.

La prise de position argentine intervient alors que le projet visant à permettre à des investisseurs privés de prendre des participations dans certaines activités de la FIFA a provoqué une importante levée de boucliers. Face aux oppositions exprimées par plusieurs acteurs du football mondial, l’initiative a finalement été retirée. L’AFA a également salué les excuses adressées par la FIFA aux 211 fédérations membres. Pour la Fédération argentine, ce geste constitue la preuve que l’instance mondiale a reconnu les difficultés soulevées par cette initiative et a accepté d’en tirer les conséquences.

Un soutien clair à la continuité d’Infantino

Malgré la polémique, l’AFA ne souhaite donc pas voir Gianni Infantino quitter ses fonctions. La fédération sud-américaine estime au contraire que le football mondial doit poursuivre sa trajectoire sous la direction de l’actuel président de la FIFA.

Ce soutien intervient dans un contexte particulièrement délicat pour Infantino, dont la gouvernance fait l’objet de critiques croissantes. L’appui de l’Argentine pourrait néanmoins renforcer sa position alors que le débat sur l’avenir de la FIFA et de son président continue de susciter de vives réactions au sein du football international.