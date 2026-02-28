FIFA : Gianni Infantino attendu dans les prochaines semaines en Algérie

L’Algérie pourrait bientôt accueillir à nouveau Gianni Infantino, le patron de la FIFA. Selon Mustapha Berraf, à la tête de l’ACNOA (Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique), des discussions seraient engagées en vue d’une visite programmée après la prochaine Coupe du monde.

Ce déplacement interviendrait après celui d’Infantino en 2023, lié au Championnat d’Afrique des nations 2022, mais les autorités algériennes souhaitent cette fois élargir l’ordre du jour bien au-delà des échanges protocolares.

Parmi les sujets à l’étude figurent des problématiques internes à la Fédération algérienne de football ainsi que des dysfonctionnements pointés à l’encontre de la Confédération africaine de football. Une audience avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, fait également partie des options étudiées.

Les enjeux de la visite

Du côté des responsables nationaux, l’objectif semble être de faire valoir des demandes de clarification et, le cas échéant, d’obtenir l’appui direct de la FIFA pour des réformes ou des enquêtes visant la gouvernance locale et continentale. Des échanges avec le dirigeant mondial du football offriraient une tribune privilégiée pour soulever ces dossiers.

Si la venue se confirme, elle pourrait renforcer la visibilité de l’Algérie sur l’échiquier footballistique africain et influer sur les relations entre les instances nationales, continentales et internationales du football, notamment à l’heure où la gouvernance et la transparence sont au cœur des préoccupations.