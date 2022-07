FIFA 23: la date de sortie du jeu et plusieurs nouveautés dévoilées

EA Sports a dévoilé ce mercredi la date de sortie de son opus FIFA 23. Le jeu de simulation de football sera disponible dès le 30 septembre prochain, avec plusieurs nouveautés dont le crossover.

FIFA est le jeu de simulation de football le plus populaire au monde. Et sa dernière édition à s’appeler ainsi, avant le passage à « EA Sports FC », FIFA 23 sera disponible à partir du 30 septembre, et même dès le 27 septembre pour les détenteurs de l’édition premium Ultimate. Le jeu sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, PC, Google Stadia, PlayStation 4 et Xbox One. La grande nouveauté de cette nouvelle édition est l’intégration du crossover. En effet, ce système permet à des joueurs sur des plateformes différentes de s’affronter entre eux, ce qui n’était pas le cas avant.

Mais il faut préciser, que les joueurs ne pourront en découdre que sur des plateformes de même génération. Les versions sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Google Stadia seront compatibles entre elles sur le multijoueur. Cela signifie que les versions PC reviennent au niveau technologique des deux consoles. Les joueurs de PS4 et Xbox One pourront aussi jouer entre eux, mais pas avec ceux des versions PS5, Xbox Series et PC/Stadia. Mais cette nouveauté n’est annoncée que pour les modes de jeu 1 vs 1, Ultimate Team inclus. Le Club Pro et les modes de coopération ne sont pas concernés.

Un gameplay amélioré

Au niveau du gameplay, la version 2 de l’HyperMotion est introduite. EA Sport explique que : « Les mouvements des joueurs et des équipes à travers le terrain sont encore plus réactifs, intelligents et authentiques, que ce soit lors de protections de balle face aux défenseurs ou lors de duels aériens face à un attaquant en tant que gardien de but » grâce à cette nouvelle version.

Sur le plan graphique, FIFA 23 offre beaucoup plus de détails, notamment dans les animations (les mains des gardiens se déforment au contact du ballon) et dans le rendu de la pelouse. Les gamers vont certainement s’immerger davantage dans leur simulation de football favorite.

L’autre grande nouveauté de FIFA 23 est la présence de deux championnats féminins, une première. En plus des compétitions classiques notamment la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence, la Copa Libertadores et les championnats tels que la Liga et la Premier League, la Division 1 Arkema (France) et la Barclays Women’s Super League (Angleterre) sont désormais disponible.

Il sera donc possible de jouer avec les joueuses du Paris Saint-Germain, de l’Olympique Lyonnais, ou encore de Manchester City et de Chelsea. La Fédération française de football (FFF) salue une « excellente nouvelle pour le championnat, les clubs, les joueuses, mais aussi les fans« .

Enfin, FIFA 23 aura droit à deux nouveaux commentateurs. Hervé Mathoux, présent depuis FIFA 07 et seul sur le 22 en raison des déboires judiciaires de Pierre Ménes, a été remplacé par Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, qui officient actuellement sur beIN Sports.