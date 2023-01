« Fière de toi chéri », Sessimè évoque « les géants obstacles » du concert de Nikanor

En début de semaine écoulée, la chanteuse Sessimè a réagi à la polémique sur le boycott du concert de Nikanor le dimanche 25 décembre 2022.

« Fière de toi chéri. Les erreurs, on les corrigera pour ceux qui nous aiment énormément mais sache que ton public le vrai, t’aimera toujours no matter what … je reste fière du King en toi« , c’est avec ces mots que Sessimè a tenté de clouer le bec aux détracteurs de Nikanor suite au bug enregistré lors de son concert.

Pour la Fana Fana Lady, son compagnon a tenu bon jusqu’au bout dans ses engagements. « Et t’as fait plaisir à tes fans et ceci malgré les nombreux géants obstacles en dernières minutes qui auraient pu te faire abandonner », a-t-elle souligné. A l’en croire, à la place de Nikanor elle aurait pu tout abandonner.

« Je reste admirative et fière de toi … »

« Je ne sais pas si à ta place j’y serais arrivée dans ces conditions là. Je n’en connais pas beaucoup qui auraient tenu comme toi. Que dis-je, je n’en connais pas encore !!! Tu as tout donné avec amour et passion et je reste admirative et fière de toi et de chaque homme et chaque femme qui ont donné le maximum pour que tu y arrives … », a précisé Sessimè qui ne rate aucune occasion pour déclarer son amour au fils du pays, le chanteur Nikanor.

Pour rappel, Nikanor a clôturé sa tournée nationale le 25 décembre 2022 à travers un géant concert live organisé en collaboration avec Moov Africa Bénin dont il est l’ambassadeur.

En plus de la qualité du son décriée, certains acteurs du showbiz ont dénoncé le boycott du concert de Nikanor par le public. D’après eux, le flop serait la conséquence directe de sa séparation avec son manager Berchet Steeve à la veille du concert.