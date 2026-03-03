Fidji Ruiz très inquiète pour son compagnon opéré en urgence

Dubaï , cible récente de tirs de missiles et de frappes en représailles à des opérations américano-israéliennes, voit son ciel et son quotidien bouleversés, tandis que des expatriés français, notamment des influenceurs, expriment publiquement leur inquiétude ; parallèlement, l’influenceuse Fidji Ruiz traverse une épreuve personnelle après un grave accident de la route à Marrakech ayant entraîné une opération d’urgence de son mari, le rappeur Anas .

La métropole émiratie, longtemps présentée comme un symbole de prospérité et de sécurité, a été récemment visée par des frappes et des projectiles dans le cadre d’escalades régionales. Selon les éléments rapportés, ces attaques s’inscrivent dans une série de ripostes liées aux opérations américano-israéliennes, entraînant des frappes iraniennes et des tirs de missiles ayant touché l’espace aérien de la ville.

Dans ce contexte, plusieurs Français expatriés à Dubaï publient des témoignages d’inquiétude sur les réseaux sociaux. Parmi eux, des personnalités issues de la télé-réalité et de la création de contenu — citées notamment dans les comptes rendus médiatiques — décrivent le choc provoqué par les explosions et la peur d’une éventuelle évacuation. Certains demandent un meilleur accompagnement consulaire face à une situation qualifiée d’exceptionnelle par ces résidents.

Dubaï sous tension : entre attaques et drames personnels

Parmi les voix francophones qui se font entendre, Fidji Ruiz est confrontée à une double épreuve : l’inquiétude liée au climat sécuritaire à Dubaï et un drame personnel survenu lors d’un séjour au Maroc. Fidji a indiqué sur ses réseaux sociaux avoir été impliquée, avec son mari, dans un « grave accident de la route » à Marrakech alors qu’ils n’étaient pas au volant mais transportés par un chauffeur privé.

Selon les informations communiquées par l’intéressée, elle-même n’a pas été gravement blessée à l’impact, mais l’état de son époux a nécessité une prise en charge chirurgicale immédiate. Le rappeur Anas a subi une opération en urgence, qualifiée de lourde, et a été placé en réanimation où il a été maintenu sous surveillance étroite, en particulier durant les premières 72 heures post-opératoires, période durant laquelle son pronostic vital était décrit comme préoccupant par sa compagne.

Plusieurs mois après l’accident, en juillet, Anas a communiqué auprès de sa communauté pour donner des nouvelles de son état de santé. Il a assuré être hors de danger après une longue convalescence et avoir entamé la phase de récupération. Dans son message, il a évoqué « un accident grave, une opération d’urgence et des douleurs que je n’oublierai jamais », ajoutant que la période vécue avait été parmi les « plus éprouvantes » et que la route de la récupération est longue.