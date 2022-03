Fichier national des fonctions administratives: démarrage ce lundi de la phase d’entretien

Certains candidats présélectionnés dans le cadre de la constitution du fichier national des fonctions administratives et techniques des Communes seront soumis ce lundi 14 Mars 2022 à la phase d’entretien. Le déroulement de la procédure de sélection ne sera pas le même pour tous les candidats. C’est du moins l’explication fournie ce samedi 12 Mars par le ministre d’Etat, chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané lors du lancement le samedi des tests psychotechniques.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.