Alors que l’Ukraine a affiché ce lundi 12 septembre de nouvelles avancées dans sa contre-offensive avec la reprise de « plus de vingt localités », la Russie a affirmé vouloir se battre « jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints », au 201e jour de conflit sur le sol ukrainien. Dépassée par l’armée de Kiev qui grappille du terrain, la Russie de Vladimir Poutine aurait décidé de remplacer Roman Berdnikov, le lieutenant général.

Selon certaines informations, Vladimir Poutine aurait renvoyé le général de corps d’armée Roman Berdnikov à la suite d’une contre-attaque spectaculaire de l’Ukraine, qui affirme avoir repoussé les forces d’invasion jusqu’à la frontière dans certaines régions. Ce général de haut rang a été limogé après seulement 16 jours dans ses fonctions.

On pense maintenant que le général Berdnikov fait partie des responsables de la déroute, qui survient après des mois d’impasse dans la guerre qui a débuté en février. Le Kremlin n’a pas confirmé ces affirmations, qui surviennent après que des rapports distincts aient affirmé qu’il était mort en juin. La confusion apparente semble être apparue après la mort d’un général portant un nom similaire, appelé Roman Kutuzov.

Aujourd’hui, l’Ukraine pense que le général Berdnikov, qui a servi en Syrie et dirigeait des troupes dans le Donbas, a été mis de côté, selon The Independent et MailOnline. On pense généralement qu’il n’est que le dernier haut responsable militaire limogé dans le cadre de la guerre.