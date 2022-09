FFF: une plainte déposée contre le magazine So Foot pour diffamation

Dans un communiqué publié ce jeudi, la Fédération française de football a annoncé avoir déposé une plainte contre So Foot pour diffamation. Le magazine français avait fait de graves révélations contre l’instance et son président Noël Le Graët.

Dans son édition parue le jeudi 8 septembre, le magazine français So foot a fait de graves révélations sur la Fédération française de football (FFF), notamment des sms à caractère sexuel envoyés par le président Noël Le Graët à des actuelles et anciennes salariées. Silencieux depuis ces accusations, la Fédération française a annoncé ce jeudi, via un communiqué, avoir déposé une plainte contre le magazine pour diffamation.

«La Fédération Française de Football, représentée par son Président et avec le soutien unanime de son Comité Exécutif, a décidé de déposer plainte en diffamation contre le magazine SO FOOT en raison des imputations gravement diffamatoires contenues dans son édition du 8 septembre 2022, qui ont été largement relayées par la presse»,a écrit la FFF.

Cette affaire qui continue de secouer le football français va donc se poursuivre devant la justice. Interrogé à ce sujet, en conférence de presse ce jeudi, après avoir dévoilé sa liste des Bleus pour la prochaine trêve internationale, le sélectionneur Didier Deschamps n’a pas voulu commenter.

«Ce n’est pas mon domaine, je lui (Noel Le Graet) ai parlé longtemps hier. Si je ne m’en réfère qu’à la partie sportive, il y a tellement de fausses informations. Le président va bien, il est en pleine forme. Après, à chacun son interprétation. Aujourd’hui, c’est difficile de faire le tri», a-t-il ainsi expliqué.