FFF: Didier Deschamps réagit aux propos de Noel Le Graët sur Zinedine Zidane

Silencieux depuis le début de cette affaire, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a réagi ce mercredi aux propos de Noel Le Graët sur Zinedine Zidane. Et le technicien français trouve bien que le président de la FFF se soit excusé.

Auteur de propos jugés irrespectueux sur Zinedine Zidane à l’antenne de RMC Sport, Noël Le Graët s’est retrouvé dans la tourmente. Le dirigeant a même été mis en retrait au sein de la Fédération française de football ce mercredi par le Comité exécutif de la Fédération française de football (Comex). Et si plusieurs acteurs du football et du sport français se sont exprimés sur le dérapage du président de la FFF, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps est resté silencieux jusqu’à ce jour.

Présent lors d’un point presse organisé en marge du lancement de l’opération Pièces Jaunes avec la Première Dame de France, Brigitte Macron, le champion de monde 98 a tout d’abord refusé de commenter la mise en extrait de Le Graet. « Ce n’est pas prévu », a-t-il balayé, préférant s’exprimer sur la polémique suscitée par les propos du dirigeant de 81 ans sur « Zizou ».

« Avant que l’on me pose des questions, je préfère dire quelques mots sur les déclarations de mon président. Ses propos, comme il l’a reconnu et admis, ont été inappropriés. Je trouve que c’est une très bonne chose qu’il ait présenté ses excuses à Zizou« , a-t-il lâché dans des propos rapportés par RMC Sports. Le sélectionneur de l’équipe de France, récemment prolongé jusqu’en 2026, a profité de l’occasion pour reconnaître une « rivalité sportive » avec Zinedine Zidane, qui a été annoncé pour prendre sa succession à la tête de l’EDF.

“La situation sportive fait que cela a amené une rivalité sportive entre nous deux. Voire, pour certains, une opposition. J’aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l’on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu’il est ce qu’il représente dans le football et le sport français« , a-t-il poursuivi. Pour rappel, le nouveau contrat de Didier Deschamps à la tête des Bleus a été unanimement validé par le Comex ce mercredi.